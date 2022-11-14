В Офісі Президента назвали "найкраще місце для оборони" росіян

В Офісі Президента України назвали "найкраще місце для оборони" росіян.

Як написав у своєму Twitter радник глави ОПУ Михайло Подоляк, "найкраще місце для оборони – за кордоном України".

"Як радник дозволю собі невелику пораду російському військовому командуванню: південь України – це голий степ, Крим – природний котел, а Донецьк має невигідне розташування", - зіронізував Подоляк.

Він додав, що за кордон "злі українці" точно не зайдуть".

Нагадаємо, Сили оборони України звільнили вже більше половини територій, які Росія захопила після 24 лютого.

Над Херсоном 14 листопада офіційно підняли український прапор. Церемонія відбулася за участі Президента Володимира Зеленського.