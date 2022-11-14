Ценг загинув 2 листопада від втрати крові, отримавши важкі поранення під час бою в Луганській області.

У бою з російськими окупантами загинув 25-річний тайванець Ценг Шенг-Гуанг Джонатан Ценг.

Про це повідомив кореспондент LB.ua.

Доброволець воював проти окупантів у складі 49-го окремого стрілецького батальйону «Карпатська Січ» 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр» оперативного командування «Схід» Сухопутних військ Збройних Сил України. Ценг загинув 2 листопада від втрати крові, отримавши важкі поранення під час бою в Луганській області.

Чин похорону за загиблим відбувся у Гарнізонному храмі свв. апп. Петра і Павла у Львові. Після міської церемонії прощання на площі Ринок, на якій були присутні члени родини та представники платформи Ukraine+Taiwan Forum, тіло воїна відправили до Києва.

Ценг Шенг-Гуанг Джонатан Ценг (12.09.1997-02.11.2022) - уродженець Тайваню. Закінчив Вищу школу у місті Хуалянь. Протягом 2017-2021 років проходив військову службу у Збройних силах Китайської Республіки. Здобув військове звання «капрал».

З початком повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України добровільно приєднався до лав Збройних сил України. У Героя залишилися батьки та дружина.

Мати загиблого Су Ю Роу зазначила що її син завжди вболівав за правду та справедливість тому вирішив піти воювати за Україну. Остання їх розмова відбувалася телефоном під безперервним артилерійським вогнем.

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Нагадаємо, нещодавно у Львові попрощалися з пластуном Тарасом Гаврилишиним. До цього провели в останню путь режисера та документаліста Василя Яворського, який загинув у боротьбі з російськими окупантами.