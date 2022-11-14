НАБУ і САП завершили слідство щодо очільника Білої Церкви, якого підозрюють у махінаціях із нерухомістю

Матеріали щодо оцінювача виділили в окреме провадження і скерували до суду із клопотанням про звільнення від відповідальності.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура і Національне антикорупційне бюро завершили слідство і відкрили матеріали у справі очільника одного з міст Київщини. Його підозрюють у махінаціях із нерухомістю.

Про це повідомили в пресслужбі САП.

Слідство встановило, що міський голова вступив у злочинну змову з власником нерухомості й за 24 млн грн придбав недобудову для потреб міста.

"Аби приховати переплату співвласник приміщення забезпечив підроблення звіту про оцінку майна. У свою чергу мер міста, зловживаючи службовим становищем, забезпечив розгляд та голосування за прийняття рішення про надання дозволу на придбання цих приміщень депутатами міськради", - нагадали в прокуратурі.

Через цю "схему" було завдано збитків на понад 8,73 млн грн. У вересні САП та НАБУ повідомили про підозру очільнику міста, власникові недобудови, а також оцінювачу.

В САП додали, що матеріали щодо оцінювача виділили в окреме провадження і скерували до суду із клопотанням про звільнення від відповідальності. Нагадаємо, власникові недобудови підозру повідомили заочно, оскільки НАБУ не володіло інформацією про його місце перебування.