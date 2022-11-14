На Запоріжжі за вихідні ворог обстріляв пів сотні об'єктів інфраструктури, - ОВА

За минулі дві доби залізничним транспортом з міста Запоріжжя до міст Львів, Чоп та Ковель евакуйовано 1725 осіб, з них - 180 дітей.

На Запоріжжі за вихідні, 12-13 листопада, зафіксовано руйнування пів сотні об'єктів інфраструктури унаслідок обстрілів з боку ворожих військ.

Про це повідомляє ОВА із посиланням на відділ комунікації поліції Запорізької області у Телеграмі.

"На вихідних росіяни здійснили масовану атаку на обласний центр, населені пункти Пологівського, Василівського та Запорізького районів. Руйнувань зазнали житлові будинки, підприємство, навчальний заклад, сільгосптехніка та приватні автомобілі. Інформація про поранених осіб не надходила", - йдеться у повідомленні.

Поліцейські задокументували руйнування півсотні об’єктів інфраструктури у Запорізькій області.

Як поінформували в поліції, упродовж минулих двох діб під прицілом росіян опинилися жителі Запоріжжя, Кирпотиного, Гуляйполя, Оріхова, Залізничного, Малої Токмачки, Малинівки, Полтавки, Новоандріївки, Новоданилівки, Юрківки, Малинівки, Варварівки, Темирівки, Преображенки, Дорожнянки, Ольгівського, Червоного, Чарівного, Омельника, Щербаків, Степногірська, Малих Щербак, Степового, Кам’янського.

У поліції нагадали, що цими вихідними окупаційні війська застосували по одному з районів Запоріжжя ОТРК «Іскандер» з касетним наповненням. Її частини та вибухонебезпечні боєприпаси розлетілися на території декількох вулиць житлового кварталу. Поліцейські та рятувальники ДСНС евакуювали мешканців будинків, які опинилися в епіцентрі ураження, до безпечних місць та провели необхідні роботи з розмінування території.

Вогневої атаки зазнали декілька сіл у Запорізькому районі. Неподалік с. Кирпотиного Кушугумської територіальної громади поліцейські виявили хвостову частину від ракети.

Внаслідок артилерійського обстрілу села Юрківка пошкоджено автівки місцевих жителів, сільгосптехніку, декілька домівок, господарчі будівлі.

Поліцейські офіцери громади Степногірської ОТГ зафіксували пошкодження місцевого шкільного закладу та декількох житлових будинків. Унаслідок мінометного обстрілу в приміщенні освітньої установи повилітали вікна. Від влучань снарядів у житлові будинки деякі з них залишилися повністю зруйнованими.

"На Пологівщині ситуація залишається стабільно важкою. Війська РФ гатили з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню по районних центрах Гуляйпільської та Оріхівської територіальних громад, а також по прилеглих селах. У деяких оселях пошкоджені стелі, посічені фасади, побиті вікна. В інших домівках поліцейські зафіксували руйнування стін і дахових покриттів", - зазначили правоохоронці.

За фактами воєнних злочинів слідчі поліції та УСБУ відкрили кримінальні провадження за статтею 438 (Порушення законів та звичаїв війни) КК України.

Поліція Запорізької області закликає громадян виїжджати до більш безпечних місць і регіонів. За минулі дві доби залізничним транспортом з міста Запоріжжя до міст Львів, Чоп та Ковель евакуйовано 1725 осіб, з них - 180 дітей.

Нагадаємо, минулого тижня до поліції Запорізької області надійшло 35 повідомлень про руйнування через обстріли на вихідних. Ворожого вогню зазнало Запоріжжя, Вільнянщина, населені пункти Пологівського району.