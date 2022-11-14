Зимові канікули у школах Києва розпочнуться за графіком і триватимуть місяць, – Кличко

Зимові канікули в київських школах розпочнуться за графіком – з 26 грудня 2022 року, але триватимуть місяць – до 27 січня 2023 року.

Про це повідомив у Telegram міський голова Віталій Кличко.

За словами мера, у цей час школи опалюватимуть в мінімальному режимі для підтримки системи опалення. Вчителі, за бажанням, можуть піти на час канікул в оплачувану відпустку. У випадку надзвичайної ситуації в місті частина шкіл буде використовуватись для роботи пунктів обігріву.

“Навчальний рік триватиме в столичних школах до 1 липня – відповідно до закону”, – зазначив Кличко.

Нагадаємо, вчителі Київської області за підтримки ЮНЕСКО отримали понад 4 тисячі ноутбуків.