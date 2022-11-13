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КМДА попередила киян про туман вночі і вранці 14 листопада

Водіїв та пішоходів закликають бути уважними.

КМДА попередила киян про туман вночі і вранці 14 листопада
Фото: Макс Требухов

Найближчої ночі та вранці 14 листопада в Києві очікується туман. Через складні погодні умови видимість складатиме 200-500 м.

Про це повідомила пресслужба КМДА.

Водіям рекомендовано час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад:

  • знизити швидкість руху
  • за наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом
  • тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями
  • при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію
  • уникати різких маневрів на дорозі.

Також столична влада закликала пішоходів бути уважними та одягати світловідбивні елементи – флікери. Завдяки ним пішоходи будуть помітними для водіїв не лише під час туману, але й у темний час доби.

Як раніше повідомлялось, бюветні комплекси в Києві, котрі можуть бути знеструмлені, планується під’єднати до генераторів на випадок виникнення надзвичайної ситуації.

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