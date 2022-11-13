КМДА попередила киян про туман вночі і вранці 14 листопада

Найближчої ночі та вранці 14 листопада в Києві очікується туман. Через складні погодні умови видимість складатиме 200-500 м.
Про це повідомила пресслужба КМДА.
Водіям рекомендовано час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад:
- знизити швидкість руху
- за наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом
- тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями
- при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію
- уникати різких маневрів на дорозі.
Також столична влада закликала пішоходів бути уважними та одягати світловідбивні елементи – флікери. Завдяки ним пішоходи будуть помітними для водіїв не лише під час туману, але й у темний час доби.
Як раніше повідомлялось, бюветні комплекси в Києві, котрі можуть бути знеструмлені, планується під’єднати до генераторів на випадок виникнення надзвичайної ситуації.