КМДА попередила киян про туман вночі і вранці 14 листопада

Найближчої ночі та вранці 14 листопада в Києві очікується туман. Через складні погодні умови видимість складатиме 200-500 м.

Про це повідомила пресслужба КМДА.

Водіям рекомендовано час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад:

знизити швидкість руху

за наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом

тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями

при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію

уникати різких маневрів на дорозі.

Також столична влада закликала пішоходів бути уважними та одягати світловідбивні елементи – флікери. Завдяки ним пішоходи будуть помітними для водіїв не лише під час туману, але й у темний час доби.

Як раніше повідомлялось, бюветні комплекси в Києві, котрі можуть бути знеструмлені, планується під’єднати до генераторів на випадок виникнення надзвичайної ситуації.