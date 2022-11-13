Ворожу позицію штурмували в ніч на 10 листопада.

На одній із позицій росіян під Снігурівкою (Миколаївська область) знайшли вкрадені пральні машини, а також боєкомплект.

Про це повідомили в управлінні стратегічних комунікацій Збройних сил України.

Цю позицію бійці Сил спеціальних операцій штурмували в ніч на 10 листопада.

"Після бою нам залишили великий склад БК і вкрадені пральні машинки які "нажаль" не змогли перепливти Дніпро", - пожартували в СтратКомі.

Нагадаємо, з будівлі Херсонської обласної військової адміністрації росіяни винесли все, що змогли, і залишили після себе безлад і сміття.

В області окупанти обкрадали населення. Награбоване майно вивозили вантажівками.