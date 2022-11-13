Генерал США Ходжес зробив прогноз щодо звільнення Криму
Генерал США Ходжес зробив прогноз щодо звільнення Криму
У Запоріжжі евакуювано 88 мешканців Шевченківського району
У Запоріжжі евакуювано 88 мешканців Шевченківського району
Маляр назвала прізвища п'яти генералів, які командують наступом ЗСУ на півдні
Маляр назвала прізвища п'яти генералів, які командують наступом ЗСУ на півдні
Командувач ОК “Південь” прибув до Херсона
Командувач ОК “Південь” прибув до Херсона
Окупанти кинули багато техніки біля греблі Каховської ГЕС, - Хлань
Окупанти кинули багато техніки біля греблі Каховської ГЕС, - Хлань
Олексій Ботвінов: “Не може бути меседжу “ми українці, любіть нас, бо ми хороші”. Він працював у перші місяці війни, зараз - ні"
Олексій Ботвінов: “Не може бути меседжу “ми українці, любіть нас, бо ми хороші”. Він працював у перші місяці війни, зараз - ні"
Білорусь образилася, що Україна укріплює кордон
Білорусь образилася, що Україна укріплює кордон
Росія може вдарити ракетами 15-16 листопада, – Повітряні сили
Росія може вдарити ракетами 15-16 листопада, – Повітряні сили
ГоловнаСуспільствоВійна

На розгромленій під Снігурівкою позиції росіян знайшли крадені пральні машини та боєкомплект

Ворожу позицію штурмували в ніч на 10 листопада.

На розгромленій під Снігурівкою позиції росіян знайшли крадені пральні машини та боєкомплект
Фото ілюстративне
Фото: facebook/Генеральний штаб ЗСУ

На одній із позицій росіян під Снігурівкою (Миколаївська область) знайшли вкрадені пральні машини, а також боєкомплект.

Про це повідомили в управлінні стратегічних комунікацій Збройних сил України.

Цю позицію бійці Сил спеціальних операцій штурмували в ніч на 10 листопада.

"Після бою нам залишили великий склад БК і вкрадені пральні машинки які "нажаль" не змогли перепливти Дніпро", - пожартували в СтратКомі.

Нагадаємо, з будівлі Херсонської обласної військової адміністрації росіяни винесли все, що змогли, і залишили після себе безлад і сміття.

В області окупанти обкрадали населення. Награбоване майно вивозили вантажівками.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також