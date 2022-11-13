ЗСУ уразили 20 районів зосередження особового складу, озброєння і техніки росіян та шість позицій ворожих ЗРК, - Генштаб

Упродовж цієї доби українські захисники уразили два десятки районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки російських загарбників.

Про це йдеться в повідомленні Генерального штабу Збройних сил України.

Так, авіація завдала по росіянах 16 ударів. Під ураження потрапили 10 районів зосередження окупантів, а також шість позицій зенітно-ракетних комплексів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії за добу уразили пункт управління та 10 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки.

Рашисти за добу завдали один ракетний та 6 авіаційних ударів та здійснили понад 14 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Окупанти зосереджують зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках і, продовжують обладнувати оборонні рубежі на лівому березі Дніпра. Також росіяни ведуть наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Як повідомили в Генштабі, з метою поповнення втрат ворог продовжує підготовку мобілізованого особового складу у військових навчальних закладах, центрах підготовки та подальше переміщення цих осіб до районів ведення бойових дій.

Ситуація на напрямках фронту станом на 18.00 13 листопада така:

на Волинському та Поліському - без суттєвих змін. У військових комісаріатах Брестської області з 7 по 11 листопада проводили заходи з уточнення особистих даних чоловіків призовного віку. Зберігається загроза завдання Росією ракетних та авіаційних ударів, зокрема й із застосуванням ударних БпЛА з території та повітряного простору Білорусі.

та - без суттєвих змін. У військових комісаріатах Брестської області з 7 по 11 листопада проводили заходи з уточнення особистих даних чоловіків призовного віку. Зберігається загроза завдання Росією ракетних та авіаційних ударів, зокрема й із застосуванням ударних БпЛА з території та повітряного простору Білорусі. на Слобожанському окупанти обстріляли з артилерії різних типів райони населених пунктів Стрілеча, Стариця, Бугруватка, Огірцеве, Різникове, Вільхуватка, Колодязне, Бологівка та Фиголівка;

окупанти обстріляли з артилерії різних типів райони населених пунктів Стрілеча, Стариця, Бугруватка, Огірцеве, Різникове, Вільхуватка, Колодязне, Бологівка та Фиголівка; на Куп’янському та Лиманському вороги накрили вогнем із з мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Крохмальне, Берестове, Новоселівське, Стельмахівка, Макіївка, Терни та Зарічне;

та вороги накрили вогнем із з мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Крохмальне, Берестове, Новоселівське, Стельмахівка, Макіївка, Терни та Зарічне; на Бахмутському рашисти завдавали ударів із усього спектру артилерії по районах населених пунктів Білогорівка, Верхньокам’янське, Спірне, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Андріївка, Зеленопілля, Курдюмівка, Озарянівка, Залізне та Нью-Йорк;

рашисти завдавали ударів із усього спектру артилерії по районах населених пунктів Білогорівка, Верхньокам’янське, Спірне, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Андріївка, Зеленопілля, Курдюмівка, Озарянівка, Залізне та Нью-Йорк; на Авдіївському загарбники обстрілювали з різнокаліберної артилерії райони Веселого, Кам’янки, Авдіївки, Красногорівки, Мар’їнки та Новомихайлівки;

загарбники обстрілювали з різнокаліберної артилерії райони Веселого, Кам’янки, Авдіївки, Красногорівки, Мар’їнки та Новомихайлівки; на Новопавлівському вороги здійснювали обстріли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Парасковіївка, Вугледар, Богоявленка, Павлівка, Новоукраїнка, Пречистівка, Велика Новосілка, Времівка, Темирівка, Новопіль, Ольгівське та Полтавка;

вороги здійснювали обстріли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Парасковіївка, Вугледар, Богоявленка, Павлівка, Новоукраїнка, Пречистівка, Велика Новосілка, Времівка, Темирівка, Новопіль, Ольгівське та Полтавка; на Запорізькому росіяни накрили вогнем з артилерії різних типів райони населених пунктів Гуляйполе, Залізничне, Мала Токмачка, Новоданилівка та Малі Щербаки;

росіяни накрили вогнем з артилерії різних типів райони населених пунктів Гуляйполе, Залізничне, Мала Токмачка, Новоданилівка та Малі Щербаки; на Таврійському артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Вищетарасівка, Милове, Золота Балка, Михайлівка та Шевченківка. Безпосередньо вогневого ураження зазнало село Добра Надія Дніпропетровської області.

Нагадаємо, російські загарбники завдали ракетного удару по місту Курахове на Донеччині. Ракета влучила у двоповерховий будинок. Від удару постраждали ще дві сусідні будівлі та адмінприміщення. Одна людина отримала поранення.

Також рашисти обстріляли пологовий будинок у Торецьку на Донеччині.