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За добу морпіхи ліквідували вісім окупантів

Остаточні втрати ворога уточнюються.

За добу морпіхи ліквідували вісім окупантів
Ілюстративне фото
Фото: Скрін з відео

12 листопада військові частини та підрозділи Командування морської піхоти ЗСУ продовжували виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії РФ.

Про це повідомляють у пресцентрі ВМС ЗСУ.

"Артилерійські військові частини та підрозділи Командування морської піхоти ВМС наносили вогневе ураження по загарбниках, в результаті чого наші воїни знищили 8 окупантів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що остаточні втрати ворога уточнюються.

Нагадаємо, що протягом доби 12 листопада Збройні сили України знищили 650 окупантів та 12 броньованих машин росіян.

11 листопада ЗСУ знищили близько 810 окупантів.

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