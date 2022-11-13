Також влада закликала не збиратися в людних місцях через високий ступінь замінування.

14 листопада в центральній частині Херсона проводитимуть розмінувальні роботи.

Про це повідомив керівник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

У зв'язку з цим він закликав людей не заїжджати в центральну частину міста.

Також Янушевич наголосив, що росіяни замінували в Херсоні майже все. Тому збиратися в людних місцях, зокрема, святкуючи визволення області від російських загарбників, ризиковано.

"Зараз ведуться розмінувальні роботи. Ворог замінував майже все. Я дуже вас прошу - не треба збиратися в людних місцях", - закликав керівник ОВА.

Нагадаємо, правоохоронці встановили блокпости у Херсоні та навколо міста. Також до міста повернулася спеціалізована прокуратура. Триває робота із забезпечення правопорядку у військових формуваннях.

Тим часом український прапор підняли над Антонівським мостом у Херсоні.