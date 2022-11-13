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Завтра в центрі Херсона проводитимуть розмінувальні роботи

Також влада закликала не збиратися в людних місцях через високий ступінь замінування.

Завтра в центрі Херсона проводитимуть розмінувальні роботи
Фото ілюстративне
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області

14 листопада в центральній частині Херсона проводитимуть розмінувальні роботи.

Про це повідомив керівник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

У зв'язку з цим він закликав людей не заїжджати в центральну частину міста.

Також Янушевич наголосив, що росіяни замінували в Херсоні майже все. Тому збиратися в людних місцях, зокрема, святкуючи визволення області від російських загарбників, ризиковано.

"Зараз ведуться розмінувальні роботи. Ворог замінував майже все. Я дуже вас прошу - не треба збиратися в людних місцях", - закликав керівник ОВА.

Нагадаємо, правоохоронці встановили блокпости у Херсоні та навколо міста. Також до міста повернулася спеціалізована прокуратура. Триває робота із забезпечення правопорядку у військових формуваннях. 

Тим часом український прапор підняли над Антонівським мостом у Херсоні.

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