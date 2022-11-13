14 листопада в центральній частині Херсона проводитимуть розмінувальні роботи.
Про це повідомив керівник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.
У зв'язку з цим він закликав людей не заїжджати в центральну частину міста.
Також Янушевич наголосив, що росіяни замінували в Херсоні майже все. Тому збиратися в людних місцях, зокрема, святкуючи визволення області від російських загарбників, ризиковано.
"Зараз ведуться розмінувальні роботи. Ворог замінував майже все. Я дуже вас прошу - не треба збиратися в людних місцях", - закликав керівник ОВА.
Нагадаємо, правоохоронці встановили блокпости у Херсоні та навколо міста. Також до міста повернулася спеціалізована прокуратура. Триває робота із забезпечення правопорядку у військових формуваннях.
Тим часом український прапор підняли над Антонівським мостом у Херсоні.