ДСНС просить не поспішати на звільнені від окупантів території

ДСНС рекомендує українцям, які хочуть повернутися в деокуповані рідні міста, дочекатися дозволу від органів місцевої влади та перевірки місцевості піротехнічними підрозділами.

Про це інформує пресцентр ДСНС.

"Є безліч прикладів, коли ворог мінував житлові будинки, цивільні автомобілі та навіть тіла загиблих. Ми наполегливо рекомендуємо дочекатися дозволу від органів місцевої влади та перевірки місцевості піротехнічними підрозділами ДСНС", - йдеться у повідомленні.

Також ДСНС дає поради тим, хто все ж вирішив поїхати додому в звільнений населений пункт. Потрібно звернутися до місцевих органів влади, щоб отримати інформацію про обстеження вашого будинку та території навколо на наявність вибухонебезпечних предметів. У разі відсутності такої інформації самостійно подати заявку на обстеження домівки спеціалістами ДСНС за номером 101 або у мобільному застосунку "Розмінування України".

Нагадаємо, 11 листопада Головне управління розвідки Міноборони повідомило, що Херсон повертається під контроль України.

Силами оборони України встановлено контроль у понад 60 населених пунктах Херсонської області.

В Херсоні до міста повернулося керівництво ОВА.