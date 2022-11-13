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В одному з храмів Києво-Печерської Лаври вихваляли "русскій мір", за справу взялися СБУ й Нацполіція

"Звон плывёт, плывёт над Россиею, Пробуждается Матушка-Русь", - співали в храмі, яким володіє УПЦ (МП).

В одному з храмів Києво-Печерської Лаври вихваляли "русскій мір", за справу взялися СБУ й Нацполіція
Фото: infoportal.kiev.ua

У церкві Всіх Святих Києво-Печерської Лаври, якою володіє УПЦ (МП), співали пісні, які вихваляють "русскій мір".

Відео оприлюднив священник Православної церкви України Михайло Омелян.

"На території Києво-Печерської Лаври у 262-й день повномасштабного російського вторгнення моляться за Росію. Який жах! Мене також дивують люди, які проходять мимо, чують це все, і – мовчать. Невже не тьохкає серце і не болить душа від того, що зробили російські окупанти в Бучі, Бородянці, Андріївці, в Маріуполі, на Харківщині та на інших тимчасово окупованих територіях???", - йдеться в дописі отця Омеляна.

На інцидент відреагували в Службі безпеки України.

Як ідеться в повідомленні пресслужби СБУ, вже вивчають усі деталі справи і ця ситуація "не залишиться без відповідної реакції". 

Керівник СБУ Василь Малюк заявив, що "ті, хто в умовах повномасштабної війни, яку розв’язала Росія проти України, чекає на "пробудження матушкі-Русі", мають розуміти, що це шкодить безпеці та інтересам України та наших громадян" і що "ми не допустимо таких проявів".

У Державній службі України з етнополітики та свободи совісті додали, що звернулися в Нацполіцію та СБУ. 

"Вранці були консультації представників силових відомств і ДЕСС. Важливо встановити автентичність відео, зокрема перевірити, чи це автентичний звукоряд. Подальші висновки та дії залежать від цього. Правоохоронні органи вже працюють над перевіркою автентичності відео у взаємодії з представниками ПЦУ", - зазначили в установі.

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