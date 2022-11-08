СБУ викрила ще одного священника УПЦ з Харківщини на співпраці з окупантами

Служба безпеки України викрила ще одного настоятеля УПЦ у Харківській області, який закликав місцеву релігійну громаду підтримати загарбників, виправдовував у своїх «проповідях» злочини російського агресора та сприяв поширенню окупаційного режиму у захопленій частині регіону, для чого особисто контактував з місцевим гауляйтером Віталієм Ганчевим. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

“Саме з ним представник УПЦ МП погоджував свої дії щодо використання церкви для залучення громадян до лав ворога і дискредитації Сил оборони України. Для проведення підривної діяльності він залучив парафіянку з одного із місцевих селищ, яка допомагала йому розповсюджувати прокремлівську пропаганду на території громади.”, - зазначають у СБУ.

Під час звільнення району священник зі спільницею втекли до Російської Федерації, де наразі переховуються.

Обом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України) Кримінального кодексу України та оголошено у розшук.

За даними LB.ua, йдеться про настоятеля храму с. Гетьманівка Куп'янського район Ізюмської єпархії УПЦ Вадима Надутого. Отець Вадим, за наявною інформацією, брав участь у зібрані територіальної громади за участі військовослужбовців РФ. У їхньому супроводі намагався забрати в старости села ключі від адміністративної будівлі. Також неодноразово бачили, як священник в’їжджав до військової частини РФ у с. Первомайське та контактував з командувачем місцевого угруповування ВС РФ з позовним "Віраж". Та навіть підписав подяку на його адресу.



Фото: LB.ua

Під час захоплення Гетьманівки священнослужитель особисто зустрічав військових РФ біля храму Ізюмської єпархії, а також роздавав російську гуманітарну допомогу на території храму.

Нагадаємо, керівник Ізюмської єпархії УПЦ Харківської області митрополит Ізюмський та Куп'янський Єлисей, якого також підозрюють у співпраці з окупантами, утік до російського Бєлгорода. Очільник УПЦ призначив замість нього тимчасове керівництво з сусідньої єпархії.