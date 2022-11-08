Україна повернула тіла 38 загиблих воїнів

Україна повернула тіла ще 38 полеглих захисників. З початку роботи Офісу уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти, вдалося повернути 663 тіла.

Про це повідомляє у Telegram Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

“Відбулася передача тіл військовослужбовців, які віддали свої життя за Україну. Сьогодні вдалося повернути рідним тіла 38 захисників”, – ідеться в повідомленні.

Процес повернення тіл відбувається відповідно до норм Женевської конвенції.

Загалом від початку роботи Офісу уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, вдалося повернути 663 тіла загиблих воїнів.

Нагадаємо, 3 листопада Україна повернула додому 107 полонених захисників. З них 74 – захисники Азовсталі.