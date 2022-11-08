Росія будує оборонні споруди навколо захопленого Маріуполя, – Міноборони Британії

Російська армія зміцнює свої оборонні лінії у тимчасово захоплених районах України, щоб запобігти швидкому просуванню українських військових у разі прориву.

Про це повідомляє у Twitter Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

Британські аналітики стверджують, що РФ почала будівництво оборонних споруд навколо захопленого Маріуполя. Для цього два заводи виготовляють протитанкові надовби (dragon's teeth).

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 08 November 2022



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/QiRcrykcmd — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) November 8, 2022

Ймовірно, оборонні протитанкові споруди встановлені між Маріуполем і селом Нікольське; також у напрямку від північного Маріуполя до селища Старий Крим. Маріуполь є частиною російського “наземного мосту” з Росії до Криму, ключової логістичної лінії зв’язку.

Такі укріплення також відправили для підготовки оборонних укріплень в окупованому Херсоні.

В такій спосіб Росія зміцнює свої лінії в районах окупації. 19 жовтня глава ПВК “Вагнер” Євген Пригожин заявив про будівництво укріпленої “лінії Вагнера” в тимчасово захопленій РФ Луганській області.

На думку аналітиків, ця діяльність свідчить про те, що РФ докладає значних зусиль для підготовки глибокої оборони за поточною лінією фронту, щоб, ймовірно, запобігти будь-якому швидкому просуванню України в разі прориву.

Нагадаємо, навколо Маріуполя російські окупанти почали будувати лінію оборони. Про це повідомляв радник мера міста.