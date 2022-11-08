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Росіяни обстріляли два райони Харківщини: пошкоджено приватні будинки

Постраждалих немає.

Росіяни обстріляли два райони Харківщини: пошкоджено приватні будинки
Фото: Telegram Олега Синєгубова

Учора росіяни обстрілювали Куп’янський і Чугуївський райони Харківської області.

Про це повідомив у Telegram очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“Близько 13 години у Дворічанській громаді в результаті обстрілу горів дах приватного житлового будинку. Постраждалих немає. У Вовчанській громаді Чугуївського району внаслідок обстрілів росіян пошкоджено стіни, вікна та паркани приватних домоволодінь”, – поінформував Синєгубов.

Голова ОВА додав, що мінна небезпека в області залишається високою.

При розмінуванні у Харківському районі отримав травми 32-річний лейтенант служби цивільного захисту. Спрацювала протипіхотна міна, стан пораненого медики оцінюють як важкий.

 

У Балаклійській громаді 61-річний чоловік підірвався на вибуховому предметі. Він госпіталізований до медичної установи, стан важкий.

“Закликаємо громадян бути обачними: не ходіть по лісосмугах, полях, чагарниках. Ворог мінував і приватні будинки, об’єкти соціальної інфраструктури. Процес розмінування на Харківщині триває”, – зауважив очільник ОВА.

Нагадаємо, внаслідок російських обстрілів у Вовчанську на Харківщині поранено жінку.

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