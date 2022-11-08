В іранських безпілотниках Mohajer використані деталі щонайменше 15 західних виробників, – "Схеми"

Їх наявність не обовʼязково означає порушення компаніями санкцій – деталі могли бути ввезенні "сірими" схемами.

Іранські безпілотники Mohajer-6, які використовуються росіянами у війні проти України, мають компоненти щонайменше 15 західних виробників. Про це пишуть "Схеми".

Журналісти дослідили збитий біля Очакова апарат – він упав у море і не зазнав значних пошкоджень.

За їхніми даними, апарат має мікросхеми Linear Technology Corporation (компанія зі Сполучених Штатів із офісом у Каліфорнії). Linear Technology зараз є частиною корпорації Analog Devices.

Також виявилено мікрочіп Analog Devices, мікросхеми Xilinx (її материнська структура – транснаціональна напівпровідникова компанія Advanced Micro Devices (AMD) з головним офісом у Каліфорнії), які у Mohajer-6 використали для передачі та прийому інформації, а також наведення на цілі. Сигнальні процесори належать американській Texas Instruments.

Камера була вироблена гонконгською RunCam Technology Co., Ltd. Вона має двох офіційних дилерів у Ірані.

Як західні технології в іранських безпілотниках допомагають РФ воювати проти України



«Схеми» дослідили деталі збитого Mohajer-6 та встановили, що чимало з них вироблені компаніями з США та Європи



Матеріал @MaksymSavchuk @KOvsianyi @natasedletska @CarlSchreck – у треді pic.twitter.com/q8UKswk9XQ — Схеми (@cxemu) November 7, 2022

"Тепловізійна камера нагадує як модель Ventus Hot, яку випускає компанія з США Sierra-Olympic Technologies, так і дешевший аналог китайського виробництва Qingdao Thundsea Marine Technology", – зазначили журналісти.

Двигун – австрійської компанії BRP-Rotax GmbH & Co KG. Цей виробник має офіційного дилера в Ірані – італійську компанію Luciano Sorlini, на сайті якої вказано, що вона займалась постачанням продукції Rotax до Ірану щонайменше до 2020 року.

"Наявність цих компонентів у Mohajer-6 не означає автоматично, що їхні виробники порушують санкції США чи ЄС – зазвичай ввезення електроніки до Ірану відбувається через «сірі» схеми", – пояснили журналісти.

Іран визнаний країною-спонсором тероризму, тож постачання технологічних компонентів до нього обмежено.

Mohajer уперше був збитий в Україні 23 вересня. Цей БпЛА призначений для проведення розвідки, спостереження, рекогностування та вогневого ураження. Він здатен нести до чотирьох високоточних боєприпасів. Початок виробництва припадає на 2017 рік. Mohajer-6 має максимальну злітну вагу 600 кг, корисне навантаження 100 кг і дальність польоту 200 км. Максимальна швидкість – 200 км/год, тривалість польоту 12 годин, максимальну висоту польоту 5400 м.