Патрушев прибув до Ірану говорити, можливо, про балістичні ракети, – ISW з посиланням на іранські ЗМІ

Секретар Ради національної безпеки Росії Микола Патрушев 8 листопада прибув до Тегерана, ймовірно, щоб обговорити потенційний продаж РФ іранських балістичних ракет.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW), який посилається на іранське інформаційне агентство Nour.

Інформацію про приїзд Патрушева підтверджує також державне інформаційне агентство IRNA.

Патрушев приїхав до країни на запрошення секретаря Вищої ради національної безпеки Ірану (SNSC) Алі Шамхані. Він також зустрінеться з іншими високопоставленими іранськими політичними та економічними чиновниками для обговорення російсько-іранських відносин.

The secretary of Russia's National Security Council arrived in Tehran at an invitation extended to him by his #Iranian counterpart https://t.co/ECcr7i78cV pic.twitter.com/Q8GeivnXIP — IRNA News Agency (@IrnaEnglish) November 9, 2022

SNSC, ймовірно, оголосила про прибуття Патрушева до Ірану, щоб привернути увагу міжнародної аудиторії (а не всередині країни) до поглиблення співробітництва між Москвою і Тегераном, а також підкреслити, що високопоставлений російський чиновник звернувся до Ірану за допомогою в Україні (у війні, - ред.). Командувач Корпусом вартових ісламської революції Кассем Сулеймані, зокрема, відвідав Москву у 2015 році, щоб закликати Росію втрутитися у сирійську громадянську війну.

Тегеран, ймовірно, прагне публічно сигналізувати про зміну балансу у своєму стратегічному партнерстві з Москвою, особливо перед регіональними противниками Ірану, з якими Кремль час від часу співпрацює, такими як Ізраїль та Саудівська Аравія.

“Візит Патрушева до Ірану, зокрема, відбувається на тлі повідомлень про те, що іранський режим шукає допомоги Росії у придушенні протестів, хоча незрозуміло, чи обговорюватиме це Патрушев та його іранський колега”, – зазначає ISW.