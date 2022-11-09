Нардепка Королевська 16 років приховувала в деклараціях нерухомість в Підмосковʼї, – "Схеми"
Нардепка Королевська 16 років приховувала в деклараціях нерухомість в Підмосковʼї, – "Схеми"
Ліки на вихід: чому з українського ринку зникатимуть європейські препарати
Ліки на вихід: чому з українського ринку зникатимуть європейські препарати
Корабля окупантів з ракетами знову не виявлено, – ОК “Південь”
Корабля окупантів з ракетами знову не виявлено, – ОК “Південь”
На Львівщині у вівторок запроваджено погодинні вимкнення світла
На Львівщині у вівторок запроваджено погодинні вимкнення світла
Спеціальний батальйон OPFOR продовжує битися з окупантами, – Залужний
Спеціальний батальйон OPFOR продовжує битися з окупантами, – Залужний
Речник Путіна маніпулює інформацією про перемовини з Україною
Речник Путіна маніпулює інформацією про перемовини з Україною
В Офісі президента розповіли, коли прокоментують розслідування щодо голови ДніпрОДА Резніченка
В Офісі президента розповіли, коли прокоментують розслідування щодо голови ДніпрОДА Резніченка
У керівництві "Ренна" нарікають на те, що "Шахтар" – не "найяскравіша афіша" для уболівальників у Лізі Європи
У керівництві "Ренна" нарікають на те, що "Шахтар" – не "найяскравіша афіша" для уболівальників у Лізі Європи
ГоловнаСуспільствоВійна

Представниця США при ООН відвідала експертно-криміналістичний центр МВС

Американка була емоційно вражена від побаченого – залишків ракет, снарядів і зброї.

Представниця США при ООН відвідала експертно-криміналістичний центр МВС
Лінда Томас-Грінфілд
Фото: МВС

8 листопада постійний представник Сполучених Штатів при ООН Лінда Томас-Грінфілд відвідала Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр Міністерства внутрішніх справ України.

Про це повідомив Департамент комунікації МВС.

Також експертну установу відвідала і посол США в Україні Бріджит Брінк.

Американській делегації докладно розповіли, як відбувається збір доказової бази у процесі фіксації воєнних злочинів, вчинених російськими окупантами. Зокрема, як проводять експертизи, використовуючи обладнання, надане американськими партнерами. 

“Приміром, надзвичайно важливою стала нещодавно передана урядом США у форматі гуманітарної допомоги унікальна криміналістична лабораторія. Завдяки проведенню з її допомогою ДНК-досліджень є змога оперативно документувати події, які відбувалися в регіонах, що піддалися російської агресії. Йдеться як про руйнування житла, так і критичної інфраструктури”, – йдеться у повідомленні.

Фото: МВС

Лінда Томас була емоційно вражена від побаченого – залишків ракет, снарядів і зброї, спорядження, яку нашим правоохоронцям доводилося вилучати в різних регіонах країни після російських обстрілів і трагедій, до яких вони призводили.

На думку заступниці міністра внутрішніх справ України Мері Акопян, нашим міжнародним партнерам набагато ефективніше показувати на наочних прикладах, що в Україні відбувається насправді, аніж відправляти яскраві презентації чи читати величезні звіти із масивами даних та інформації або статистики.

Фото: МВС

Акопян повідомила, що американську сторону поінформовано про поточні потреби МВС України, зокрема щодо кількості необхідних реагентів для експертних служб та сучасної техніки, яка може одночасно опрацьовувати величезну кількість досліджень і аналізів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також