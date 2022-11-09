Американка була емоційно вражена від побаченого – залишків ракет, снарядів і зброї.

8 листопада постійний представник Сполучених Штатів при ООН Лінда Томас-Грінфілд відвідала Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр Міністерства внутрішніх справ України.

Про це повідомив Департамент комунікації МВС.

Також експертну установу відвідала і посол США в Україні Бріджит Брінк.

Американській делегації докладно розповіли, як відбувається збір доказової бази у процесі фіксації воєнних злочинів, вчинених російськими окупантами. Зокрема, як проводять експертизи, використовуючи обладнання, надане американськими партнерами.

“Приміром, надзвичайно важливою стала нещодавно передана урядом США у форматі гуманітарної допомоги унікальна криміналістична лабораторія. Завдяки проведенню з її допомогою ДНК-досліджень є змога оперативно документувати події, які відбувалися в регіонах, що піддалися російської агресії. Йдеться як про руйнування житла, так і критичної інфраструктури”, – йдеться у повідомленні.

Фото: МВС

Лінда Томас була емоційно вражена від побаченого – залишків ракет, снарядів і зброї, спорядження, яку нашим правоохоронцям доводилося вилучати в різних регіонах країни після російських обстрілів і трагедій, до яких вони призводили.

На думку заступниці міністра внутрішніх справ України Мері Акопян, нашим міжнародним партнерам набагато ефективніше показувати на наочних прикладах, що в Україні відбувається насправді, аніж відправляти яскраві презентації чи читати величезні звіти із масивами даних та інформації або статистики.

Фото: МВС

Акопян повідомила, що американську сторону поінформовано про поточні потреби МВС України, зокрема щодо кількості необхідних реагентів для експертних служб та сучасної техніки, яка може одночасно опрацьовувати величезну кількість досліджень і аналізів.