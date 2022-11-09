8 листопада постійний представник Сполучених Штатів при ООН Лінда Томас-Грінфілд відвідала Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр Міністерства внутрішніх справ України.
Про це повідомив Департамент комунікації МВС.
Також експертну установу відвідала і посол США в Україні Бріджит Брінк.
Американській делегації докладно розповіли, як відбувається збір доказової бази у процесі фіксації воєнних злочинів, вчинених російськими окупантами. Зокрема, як проводять експертизи, використовуючи обладнання, надане американськими партнерами.
“Приміром, надзвичайно важливою стала нещодавно передана урядом США у форматі гуманітарної допомоги унікальна криміналістична лабораторія. Завдяки проведенню з її допомогою ДНК-досліджень є змога оперативно документувати події, які відбувалися в регіонах, що піддалися російської агресії. Йдеться як про руйнування житла, так і критичної інфраструктури”, – йдеться у повідомленні.
Лінда Томас була емоційно вражена від побаченого – залишків ракет, снарядів і зброї, спорядження, яку нашим правоохоронцям доводилося вилучати в різних регіонах країни після російських обстрілів і трагедій, до яких вони призводили.
На думку заступниці міністра внутрішніх справ України Мері Акопян, нашим міжнародним партнерам набагато ефективніше показувати на наочних прикладах, що в Україні відбувається насправді, аніж відправляти яскраві презентації чи читати величезні звіти із масивами даних та інформації або статистики.
Акопян повідомила, що американську сторону поінформовано про поточні потреби МВС України, зокрема щодо кількості необхідних реагентів для експертних служб та сучасної техніки, яка може одночасно опрацьовувати величезну кількість досліджень і аналізів.