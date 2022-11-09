У керівництві "Ренна" нарікають на те, що "Шахтар" – не "найяскравіша афіша" для уболівальників у Лізі Європи
У керівництві "Ренна" нарікають на те, що "Шахтар" – не "найяскравіша афіша" для уболівальників у Лізі Європи
Речник Путіна маніпулює інформацією про перемовини з Україною
Речник Путіна маніпулює інформацією про перемовини з Україною
В Офісі президента розповіли, коли прокоментують розслідування щодо голови ДніпрОДА Резніченка
В Офісі президента розповіли, коли прокоментують розслідування щодо голови ДніпрОДА Резніченка
Корабля окупантів з ракетами знову не виявлено, – ОК “Південь”
Корабля окупантів з ракетами знову не виявлено, – ОК “Південь”
Ліки на вихід: чому з українського ринку зникатимуть європейські препарати
Ліки на вихід: чому з українського ринку зникатимуть європейські препарати
Нардепка Королевська 16 років приховувала в деклараціях нерухомість в Підмосковʼї, – "Схеми"
Нардепка Королевська 16 років приховувала в деклараціях нерухомість в Підмосковʼї, – "Схеми"
Спеціальний батальйон OPFOR продовжує битися з окупантами, – Залужний
Спеціальний батальйон OPFOR продовжує битися з окупантами, – Залужний
На Львівщині у вівторок запроваджено погодинні вимкнення світла
На Львівщині у вівторок запроваджено погодинні вимкнення світла
ГоловнаСуспільствоЖиття

Петиція про недоцільність встановлення ялинки під час воєнного стану набрала необхідну для розгляду кількість голосів

Гроші запропоновано витратити на допомогу ЗСУ чи ВПО.

Петиція про недоцільність встановлення ялинки під час воєнного стану набрала необхідну для розгляду кількість голосів
Фото: facebook.com/marina.petik

Київраді пропонують не встановлювати новорічну ялинку у столиці під час воєнного стану через витрати на її придбання, монтаж, обслуговування та демонтаж. Ця петиція набрала більше 6 тис. голосів киян.

Про це стало відомо з інформації на сторінці петиції №11449 на сайті електронних петицій Київради.

“Розумію, що свято має бути, але нехай воно буде у кожного вдома, а ми як свідомі мешканці столиці в той же час можемо в цьому році обійтися без встановлення головної ялинки країни”, - зазначила авторка петиції Наталія Попович. 

На її думку, виділенні на ялинку кошти доречніше витратити на допомогу ЗСУ чи допомогу вимушеним переселенцям.

Авторка петиції пропонує перенести всі святкування, які потребують значного фінансування, на потім.

Наразі цю петицію підписали більше 6100 киян.

Раніше повідомлялось, що петиція про перейменування столичної площі Перемоги та демонтаж обеліску на ній набрала більше 6 тис. голосів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також