Петиція про недоцільність встановлення ялинки під час воєнного стану набрала необхідну для розгляду кількість голосів

Київраді пропонують не встановлювати новорічну ялинку у столиці під час воєнного стану через витрати на її придбання, монтаж, обслуговування та демонтаж. Ця петиція набрала більше 6 тис. голосів киян.

Про це стало відомо з інформації на сторінці петиції №11449 на сайті електронних петицій Київради.

“Розумію, що свято має бути, але нехай воно буде у кожного вдома, а ми як свідомі мешканці столиці в той же час можемо в цьому році обійтися без встановлення головної ялинки країни”, - зазначила авторка петиції Наталія Попович.

На її думку, виділенні на ялинку кошти доречніше витратити на допомогу ЗСУ чи допомогу вимушеним переселенцям.

Авторка петиції пропонує перенести всі святкування, які потребують значного фінансування, на потім.

Наразі цю петицію підписали більше 6100 киян.

Раніше повідомлялось, що петиція про перейменування столичної площі Перемоги та демонтаж обеліску на ній набрала більше 6 тис. голосів.