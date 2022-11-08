Головне за день. Вівторок, 8 листопада

Продовження воєнного стану та мобілізації, "географії" аварійних відключень світла, ракетний удар по Краматорську, ЗРК NASAMS в Україні, 500 електрогенераторів від Євросоюзу. Яким запам’ятається 258-й день повномасштабної війни.

Президент Володимир Зеленський запропонував продовжити воєнний стан та мобілізацію. Відповідні законопроєкти №8189 "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" та №8190 "Про продовження строку проведення загальної мобілізації" президент вніс до Верховної Ради.

Поки що тексти документів не опубліковано, тому терміни, на які можуть продовжити мобілізацію та воєнний стан, поки невідомі. Проте в парламенті припустили, що мова може йти про 90 днів.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що росіяни завдали трьох ракетних та 10 авіаційних ударів. Від цього постраждали райони населених пунктів Харківської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Авіація Сил оборони України за добу завдала по ворогу 16 ударів. Під ураження потрапили 4 пункти управління, 8 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 4 позиції засобів протиповітряної оборони противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18 годину 8 листопада – в нашій новині.

Росія завдала ракетного удару по Краматорську на Донеччині.

За словами міського голови Краматорська Олександра Гончаренка, було поранено восьмирічного хлопчика. Є серйозні руйнування домівок у приватному секторі. Унаслідок обстрілу пошкоджено багатоквартирний будинок, магазини і заклад освіти.

Україна тримала від США зенітно-ракетні комплекси NASAMS.

Інформацію підтвердив речник Пентагону генерал Патрік Райдер. "ЗСУ вже застосовують два передані їм США комплекси ППО NASAMS, навчання особового складу пройшло в Європі", - сказав Райдер.

У Вінницькій області з 8 листопада запровадили двогодинні відключення електроенергії.

"Маємо розпорядження від Регіонального диспетчерського центру Південно-західного регіону про запровадження обмежень електроенергії 8.11.2022 р. по АТ «Вінницяобленерго» згідно з графіком погодинного відключення споживачів (ГПВ)", – йдеться у повідомленні АТ "Вінницяобленерго".

Зазначається, що обмеження постачання електроенергії здійснюватимуться до 20:00.

Аварійні відключення електроенергії застосовуватимуть і на Сумщині, повідомив голова ОВА Дмитро Живицький.

Аварійні графіки застосовано через зростання споживання енергії під час похолодання, що приводить до збільшення навантаження на обладнання та дефіциту електроенергії. Виникає загроза аварій, не менш складних, ніж ті, що трапились через обстріли ворога.

Водночас Укренерго прогнозує поліпшення ситуації з енергопостачанням упродовж декількох днів за відсутності нових обстрілів.

"Якщо не буде нових обстрілів країною-агресором Росією української енергосистеми, ситуація з енергопостачанням у центральному регіоні (Київ, Київська, Черкаська, Чернігівська, Житомирська області), а також у північному (Харківська, Полтавська, Сумська області), де вона є найскладнішою, поліпшиться упродовж наступних декількох днів", – заявив голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

17 країн ЄС надіслали до України 500 електрогенераторів, йдеться в повідомленні Представництва Європейського Союзу в Україні у Twitter.

"Енергетична інфраструктура України зазнала серйозних пошкоджень через російські атаки. Щоб забезпечити доступ до електроенергії та опалення, 17 країн ЄС надіслали 500 електрогенераторів до України через Механізм цивільного захисту ЄС", - йдеться в повідомленні Представництва.

Україна повернула тіла ще 38 полеглих захисників. З початку роботи Офісу уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти, вдалося повернути 663 тіла, повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Процес повернення тіл відбувається відповідно до норм Женевської конвенції.

Служба безпеки України викрила ще одного настоятеля УПЦ у Харківській області, який закликав місцеву релігійну громаду підтримати загарбників, виправдовував у своїх «проповідях» злочини російського агресора та сприяв поширенню окупаційного режиму у захопленій частині регіону, для чого особисто контактував з місцевим гауляйтером Віталієм Ганчевим.

“Саме з ним представник УПЦ МП погоджував свої дії щодо використання церкви для залучення громадян до лав ворога і дискредитації Сил оборони України. Для проведення підривної діяльності він залучив парафіянку з одного із місцевих селищ, яка допомагала йому розповсюджувати прокремлівську пропаганду на території громади”, - зазначають у СБУ.

Під час звільнення району священник зі спільницею втекли до Російської Федерації, де наразі переховуються.

Обом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України) Кримінального кодексу України та оголошено у розшук.

За даними LB.ua, йдеться про настоятеля храму с. Гетьманівка Куп'янського район Ізюмської єпархії УПЦ Вадима Надутого. Подробиці – в нашій новині.

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