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17 країн Євросоюзу надіслали Україні 500 електрогенераторів

Допомогу надали через механізм цивільного захисту ЄС.

17 країн Євросоюзу надіслали Україні 500 електрогенераторів
Пасажири стоять біля електрогенератора, який буде встановлений на центральному залізничному вокзалі та забезпечуватиме енергією
Фото: EPA/UPG

17 країн ЄС надіслали 500 електрогенераторів до України.

Про це йдеться в повідомленні Представництва Європейського Союзу в Україні у Twitter.

Допомога надійшла через механізм цивільного захисту Євросоюзу.

"Енергетична інфраструктура України зазнала серйозних пошкоджень через російські атаки. Щоб забезпечити доступ до електроенергії та опалення, 17 країн ЄС надіслали 500 електрогенераторів до України через Механізм цивільного захисту ЄС", - йдеться в повідомленні Представництва.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що тривають переговори з міжнародними партнерами про доставку в Україну необхідного обладнання і техніки для проходження опалювального сезону.

Уряд хоче звільнити від ПДВ і ввізного мита газогенератори, електродвигуни та генератори, електрогенераторні установки, трансформатори, електричні акумулятори, електричні водонагрівачі та обігрівачі.

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