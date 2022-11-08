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У Мелітопольському районі сили спротиву підпалили штаб росіян, який ті розмістили в захопленій церкві

Інформацію про втрати рашистів уточнюють.

У Мелітопольському районі сили спротиву підпалили штаб росіян, який ті розмістили в захопленій церкві
Фото: Telegram/Іван Федоров

У селі Вознесенка Мелітопольського району сили спротиву сьогодні підпалили штаб росіян. Його окупанти розмістили в захопленому храмі.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"В найкращих традиціях рашистів вони розмістили свій штаб в одній із захоплених церков. Проте наші героїчні сили спротиву не чекають на небесну кару, яка обов’язково настигне русню. А власноруч розправляються з ворогом", - зазначив Федоров.

Він додав, що інформацію про втрати загарбників уточнюють.

Нагадаємо, днями в південній частині Мелітополя пролунав вибух. За попередніми даними, була зруйнована частина захопленого росіянами заводу “Рефма”, де розміщувався один з основних штабів особового складу окупантів.

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