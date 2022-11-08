"Суспільне" консервує Київський телецентр "Олівець" на період воєнних дій

Таке рішення прийняте з міркувань безпеки, а також для економії енерговитрат та бюджетних коштів.

Суспільне Мовлення консервує приміщення Київського телецентру "Олівець" на період воєнних дій через безпекові ризики висотної будівлі, а також для мінімізації енерговитрат та економії бюджетних коштів.

Про це повідомляється на сайті "Суспільного".

Як повідомив член правління Суспільного Мовлення Родіон Кочубей, працівники залишили телецентр із початком повномасштабного вторгнення Росії.

"Одні з перших ракетних ударів були по Київській телевежі, що розташована поруч з “Олівцем”, внаслідок чого він також зазнав пошкоджень. Питання залишатися там чи ні - не стояло. Варто враховувати, що “Олівець” - це 24-поверховий хмарочос, де під час повітряної тривоги відключаються ліфти. До бомбосховища треба спускатися пішки тривалий час, що також небезпечно для людей", - зазначив він.

Друга причина консервації "Олівця" пов’язана з питанням енергетичної безпеки та економією ресурсів газу.

"Консервація приміщення означає підготовку будівлі для мінімізації енерговитрат. “Олівець” має автономне опалення. Станом на сьогодні ми виходимо з мінімальних об’ємів споживання газу, потрібних для збереження функціонування комунікацій будівлі. Температурний режим буде на рівні 7-10 градусів. Працювати за таких умов неможливо", - розповів член правління.

При цьому він додав, що обладнання перенесено до інших локацій.

Третя причина пов’язана з економією бюджетних коштів.

Суспільне Мовлення - найбільше незалежне медіа в Україні, до якого входять загальнонаціональні телеканали Перший та Суспільне Культура й канали Суспільного радіо (Українське Радіо, Радіо Промінь, Радіо Культура), а також 24 регіональні телерадіокомпанії. Новини про Україну та регіони читайте на сайті suspilne.media.

Нагадаємо, в березні росіяни обстріляли столичну телевежу в районі Дорогожичів. Частина телеканалів припинила трансляцію, а в телецентрі "Олівець" через вибух повилітали шибки.