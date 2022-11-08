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​Зеленський пропонує Раді продовжити воєнний стан і мобілізацію

Президент вніс до парламенту відповідні законопроєкти.

​Зеленський пропонує Раді продовжити воєнний стан і мобілізацію
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Президент Володимир Зеленський запропонував продовжити воєнний стан та мобілізацію в Україні. 

Відповідні законопроєкти №8189 "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" та №8190 "Про продовження строку проведення загальної мобілізації" президент вніс до Верховної Ради.

Наразі документи передано на розгляд керівництва.

Поки що їхні тексти не опубліковано, а тому терміни, на які можуть продовжити мобілізацію та воєнний стан, поки не відомі.

Втім, у парламенті припустили, що мова може йти про 90 днів.

Нагадаємо,15 серпня Рада ухвалила закон про затвердження указу президента "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" до 21 листопада 2022 року та закон про затвердження указу президента України "Про продовження строку проведення загальної мобілізації".

У першому законі прописано, що “строк дії воєнного стану в Україні продовжується з 05 години 30 хвилин 23 серпня 2022 року строком на 90 діб”.

Другим законом “проведення загальної мобілізації продовжується з 23 серпня 2022 року на 90 діб”. Реалізація закону потребуватиме додаткових фінансових витрат із державного бюджету.

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