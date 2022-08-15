Воєнний стан та загальну мобілізацію продовжили ще на 90 діб

Строк дії воєнного стану в Україні продовжується з 05 години 30 хвилин 23 серпня 2022 року строком на 90 діб.

Верховна Рада України на засіданні 15 серпня ухвалила закон про затвердження указу президента України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" до 21 листопада 2022 року та закон про затвердження указу президента України "Про продовження строку проведення загальної мобілізації".

За обидва закони проголосували 328 нардепів, передає кореспондент LB.

У першому законі прописано, що “строк дії воєнного стану в Україні продовжується з 05 години 30 хвилин 23 серпня 2022 року строком на 90 діб”.

Ухвалення закону “сприятиме вжиттю адекватних заходів, спрямованих на відбиття збройної агресії Російської Федерації проти України”, – зазначено у першому законі, який вніс до парламенту президент України Володимир Зеленський.

Другим законом “проведення загальної мобілізації продовжується з 23 серпня 2022 року на 90 діб”. Реалізація закону потребуватиме додаткових фінансових витрат із державного бюджету.

Нагадаємо, 12 серпня президент Володимир Зеленський скерував до Верховної Ради законопроєкти про затвердження указів "Про продовження терміну дії воєнного стану в Україні" та "Про продовження терміну проведення загальної мобілізації".