Президент пропонує продовжити термін воєнного стану та загальної мобілізації на 90 діб

Президент Володимир Зеленський скерував до Верховної Ради законопроєкти про затвердження указів "Про продовження терміну дії воєнного стану в Україні" та "Про продовження терміну проведення загальної мобілізації".

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Відповідні проєкти законів зареєстровано під №№ 7664 та 7665, але їхні тексти на сайті парламенту наразі відсутні.

Законопроєкт №7664 передбачає затвердження указу президента №573 від 12 серпня, згідно з яким воєнний стан в Україні триватиме з 5.30 23 серпня 2022 року терміном на 90 діб.

Законопроєкт №7665 затверджує указ глави держави №574 від 12 серпня, яким термін загальної мобілізації продовжується з 23 серпня на 90 діб.

Нагадаємо, Зеленський підписав указ № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" 24 лютого. Парламент затвердив його 300 голосами того ж дня. Пізніше президент двічі вносив законопроєкти про продовження воєнного стану терміном іще на 30 днів, Верховна Рада їх підтримала.

Крім того, 24 лютого Зеленський підписав указ №69/2022 "Про загальну мобілізацію", згідно з яким мобілізація проводилася протягом 90 діб з дня набуття чинності указу.

22 травня Рада продовжила термін дії воєнного стану та загальної мобілізації до 23 серпня 2022 року.