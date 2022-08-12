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Президент пропонує продовжити термін воєнного стану та загальної мобілізації на 90 діб

Відповідні законопроєкти внесено до парламенту.

Президент Володимир Зеленський скерував до Верховної Ради законопроєкти про затвердження указів "Про продовження терміну дії воєнного стану в Україні" та "Про продовження терміну проведення загальної мобілізації".

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Відповідні проєкти законів зареєстровано під №№ 7664 та 7665, але їхні тексти на сайті парламенту наразі відсутні.

Законопроєкт №7664 передбачає затвердження указу президента №573 від 12 серпня, згідно з яким воєнний стан в Україні триватиме з 5.30 23 серпня 2022 року терміном на 90 діб.

Законопроєкт №7665 затверджує указ глави держави №574 від 12 серпня, яким термін загальної мобілізації продовжується з 23 серпня на 90 діб.

Нагадаємо, Зеленський підписав указ № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" 24 лютого. Парламент затвердив його 300 голосами того ж дня. Пізніше президент двічі вносив законопроєкти про продовження воєнного стану терміном іще на 30 днів, Верховна Рада їх підтримала.

Крім того, 24 лютого Зеленський підписав указ №69/2022 "Про загальну мобілізацію", згідно з яким мобілізація проводилася протягом 90 діб з дня набуття чинності указу.

22 травня Рада продовжила термін дії воєнного стану та загальної мобілізації до 23 серпня 2022 року.

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