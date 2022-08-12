Судна надані в рамках проєкту "Разом з ЄС до безпеки кордонів".

Білгород-Дністровський прикордонний загін, що на Одещині, отримав від Європейського Союзу чотири нових патрульних катери UMS - 425CC загальною вартістю 2,2 млн гривень.

Про це повідомила Державна прикордонна служба.

Ці катери надані прикордонникам в рамках проєкту міжнародної технічної допомоги "Разом з ЄС до безпеки кордонів", який фінансується ЄС та впроваджується Міжнародною організацією з міграції.

Фото: dpsu.gov.ua

Фото: dpsu.gov.ua

"Отримані човни спроєктовані для складних умов експлуатації у відкритій воді. Кожен легко вміщує команду з чотирьох осіб, оснащений рятувальними жилетами та поясами, а також ехолотом, що використовується для визначення глибини води під судном", - йдеться в повідомленні.

Минуло року прикордонники Білгород-Дністровського загону в рамках цього ж проєкту отримали два катери: UMS – 545DC та UMS – 425CC.

Фото: dpsu.gov.ua

Нагадаємо, у лютому минулого року США передали Україні 10 патрульних катерів та 70 надувних човнів.