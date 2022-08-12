Міністр оборони України прокоментував підсумки конференції у Копенгагені

Голова оборонного відомства України Олексій Резніков задоволений результатами Копенгагенської конференції Північноєвропейських союзників з підтримки України.

Про це він повідомив в інтерв'ю датському телеканалу DR.

“Це була дуже практична та конкретна зустріч з нашими колегами з оборонних відомств. Результат – закладання півтора мільярда євро для військової допомоги України”, – зазначив він.

За словами міністра, на конференції у Копенгагені обговорювалися програма з розмінування, програми з тренувань ЗСУ. Також йшлося про середньо і довготермінові програми з надання Україні озброєння, гаубиць та різних систем задля стримування росіян і після цього – проведення контрнаступальної кампанії.

“На зустрічі у Копенгагені ми обговорювали питання стабільності поставок, розширення можливостей виробників створювати більше озброєння, гаубиць, транспортних засобів”, – сказав Олексій Резніков.

Нагадаємо, конференція північноєвропейських союзників на рівні міністрів оборони відбулася у столиці Данії Копенгагені в четвер, 11 серпня. Учасники погодилися виділити 1,5 мільярда євро на військову допомогу Україні.

Згідно з підсумковою декларацією конференції у Копенгагені, учасники обговорили питання щодо сприяння постійному довгостроковому фінансуванню України, збільшення виробництва озброєнь, у тому числі артилерійських, і боєприпасів. Також йшлося про посилення підготовки українських військових та допомогу в розмінуванні.

Крім того, у декларації зазначається, що учасники конференції погодилися подовжити та збільшити фінансування військової допомоги Україні. Наступну зустріч заплановано провести у вересні дистанційно.