Україна повернула тіла 522 загиблих захисників. Їх вважали зниклими безвісти

Переговори про повернення тіл ведуться з Росією за посередництвом Червоного Хреста.

З Донецького, Луганського і Харківського напрямків вдалося забрати 522 тіла загиблих українських воїнів. Вони були в списках зниклих безвісти.

Про це повідомив в ефірі телемарафону UArazom Олег Котенко, уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

"Є точна цифра, скільки тіл загиблих наших захисників ми забрали. 522 тіла нам уже вдалося забрати. Ми забираємо їх із різних напрямків – Донецького, Луганського, Харківського", – сказав Котенко.

Він додав, що наразі переговори із Росією щодо обміну тілами значно відрізняються від тих, які були у 2014-2015 роках.

“Ми напряму спілкувалися із ватажками “ДНР/ЛНР” і напряму розв'язували це питання. Зараз переговори йдуть по-іншому. У нас є посередник. Це Міжнародний комітет Червоного Хреста, через який ми спілкуємося із РФ. Ці переговори йдуть нормально. Ми забираємо тіла наших захисників”, – пояснив Котенко.

Нагадаємо, раніше Олег Котенко говорив про те, що із заявлених 7 000 зниклих безвісти українських військових, про яких говорила українська влада в червні, у російському полоні перебувають 20-25%.