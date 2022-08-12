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В Україну прибули нові РСЗВ M270 від Великої Британії

Міністр Резніков анонсував й інші "подарунки". 

В Україну прибули нові РСЗВ M270 від Великої Британії
РСЗВ M270B1
Фото: Ліам Макевой/ Twitter

Україна отримала нові реактивні системи залпового вогню M270 від Великої Британії.

Про це в твіттер повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

"Велика Британія обіцяла – Велика Британія доставила!" – заявив він.

Резніков висловив удячність британському колезі Бену Воллесу та всьому народу Британії. Він додав, що українська армія вміло застосує це поповнення на полі бою.

"Скоро прибудуть і інші "подарунки", – зазначив міністр.

Перші M270 Україна отримала всередині липня. M270 – це гусенична реактивна пускова установка американського виробництва. Здатна стріляти на дистанцію від 32 до 300 км, залежно від ракети. Вони призначені для знищення закритих вогневих позицій, легкоброньованих цілей, командних пунктів, вузлів зв'язку та інших цілей. В одному пакеті – 12 ракет.

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