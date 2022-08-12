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Вранці з портів Одещини вийшов пʼятий караван з агропродукцією

"Південний" і "Чорноморськ" сьогодні зустрінуть ще два судна під завантаження. 

Вранці з портів Одещини вийшов пʼятий караван з агропродукцією
Фото: міністерство інфраструктури

Уранці 12 серпня з двох українських портів вийшов пʼятий караван з агропродукцією. Два судна перевозять 63 000 вантажу.

Про це повідомили в пресслужбі міністерства інфраструктури України.

"Сьогодні вранці вийшов п’ятий караван з агропродукцією з українських портів. В його складі судно SORMOVSKIY 12, яке вийшло з порту «Чорноморськ», та балкер STAR LAURA з порту «Південний»", – йдеться в повідомленні.

Експорт зерна з України
Фото: міністерство інфраструктури
Експорт зерна з України

STAR LAURA – це перший панамакс, який вийшов із порту "Південний" з початку відкриття зернових коридорів. 

Сьогодні "Чорноморськ" і "Південний" приймуть іще два судна BRAVE COMMANDER та PETREL S. На них буде завантажено понад 40 тис. тонн українського зерна.

Нагадаємо, станом на 11 серпня гуманітарним морським коридором з українських портів вдалося експортувати близько 375 тис. тонн зернових вантажів та інших продуктів харчування. Відповідно до угоди, відкриті три порти: Одеський, Чорноморський і "Південний". Перешкод для експорту за цей час не виявлено. 

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