Щоденно 500 російських військових гинуть чи отримують поранення в Україні, – New York Times

Надзвичайно високі втрати Росії у війні проти українців означають, що президент РФ Володимир Путін може не досягти однієї з ключових цілей – захоплення в цьому році всього східного регіону.

Про це пише The New York Times із посиланням на представників адміністрації президента США та військових експертів.

За останніми оцінками американської розвідки і військових посадовців, щоденно 500 російських військових гинуть чи отримують поранення, і воєнні дії РФ уповільнились. Ще більше теми Росії сповільнились завдяки американським реактивним системам залпового вогню.

Росіяни захопили Луганщину, однак у Донецькій області їхнє просування загальмувалося. Це спричинено, зокрема, великими втратами.

"Я думаю, можна з упевненістю припустити, що росіяни, вірогідно, втратили 70-80 000 осіб (загиблими й пораненими – ред.) менш ніж за шість місяцвв", – заявив у понеділок журналістам заступник міністра оборони з політичних питань Колін Каль.

Нагадаємо, за підрахунками українського Генштабу, Росія втратила вже понад 43 000 окупантів. Йдеться саме про загиблих, а не про поранених. Щоденно, за даними української сторони, гине 100-200 осіб, але підрахунок ускладнюється бойовими діями.

З боку сил оборони України, за словами радника голови Офісу президента Михайла Подоляка, зараз гине 30-50 бійців. У червні він озвучував втрати на рівні 100-200 щоденно.