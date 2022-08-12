Учора росіяни вбили сімох мирних жителів Донеччини

Минулої доби російські військові вбили сімох мирних мешканців у Донецькій області.

Про це повідомив у Telegram голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

За його даними, трьох людей вбито у Бахмуті, двох – в Кураховому, одну людину – у Мар'їнці та одну – в Авдіївці. Ще 14 осіб отримали поранення.

“Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі”, – зазначив Кириленко.

Нагадаємо, у межах обов’язкової евакуації з Донецької області вже виїхало 3 908 людей. Охочі евакуюватися з Донеччини отримають усю необхідну допомогу.