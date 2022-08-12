Україна готується до будь-яких сценаріїв на ЗАЕС, включно з евакуацією людей, – Монастирський

"Станція перебуває у руках неосвічених спеціалістів, які потенційно можуть допустити трагедію".

Україна повинна бути готова до будь-яких сценаріїв на Запорізькій АЕС, зокрема евакуації людей із цієї зони.

Про це Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський заявив у інтерв’ю Reuters.

“Сьогодні станція перебуває не лише в руках ворога, але й у руках неосвічених спеціалістів, які потенційно можуть допустити трагедію”, – сказав він.

Монастирський зазначив, що масштаби трагедії, яка може статися, навіть важко уявити – якщо росіяни продовжать там свої дії.

“Це для нас означає, що... ми маємо готуватися до будь-якого сценарію. Державна служба з надзвичайних ситуацій спільно з МВС і Мінрегіоном обговорює різні сценарії, які потрібні, в зокрема питання евакуації”, – підкресив міністр.

Нагадаємо, 11 серпня російські війська знову обстріляли Запорізьку атомну електростанцію. Через обстріли на станції не вдалося вчасно провести перезмінку, тож роботу продовжують працівники попередньої зміни.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба звернувся із листом до Генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі та Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша із закликом відправити міжнародну місію під проводом МАГАТЕ та за участі військових експертів ООН для оцінки загроз ядерній безпеці та захищеності Запорізької АЕС.