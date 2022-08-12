Про це йшлося під час зустрічів очільників Нацполіції та Консультативної місії Євросоюзу в Україні.

Голова Нацполіції Ігор Клименко та очільник Консультативної місії Європейського Союзу в Україні Антті Хартікайнен обговорили напрямки співпраці з урахуванням війни, яку розв'язала Росія.

Про це повідомили в Управлінні комунікації Національної поліції України.

Клименко та Хартікайнен, зокрема, обговорили специфіку документування українськими поліцейськими воєнних злочинів РФ та важливість міжнародної технічної допомоги за цим напрямком.

Клименко зазначив, що за останні шість місяців поліція змінила свою роботу.

“У нас значно розширилися функції. Те, що ми з вами спільно напрацювали упродовж останніх років, дало результати під час збройної агресії рф. Це стосується і знань, і медичної підготовки, і технічного забезпечення підрозділів Національної поліції”, – зазначив він.

За словами Клименка, Національна поліція з перших днів війни документувала 95% злочинів, які були скоєні на території нашої держави. Загалом було зареєструвано понад 27 тисяч проваджень.

Глава відомства додав, що поліція займається евакуацією громадян із територій, де проходять бойові дії. Насамперед, це Донецька область. Зокрема, вчора під час евакуації працівники НПУ були поранені.

Фото: Ігор Клименко Ігор Клименко

Клименко наголосив на важливості спеціалізованої підготовки слідчих поліції з документування воєнних злочинів та продовженні навчання для українських поліцейських від міжнародних партнерів, зокрема й з використанням сучасної техніки.

“В умовах повномасштабної війни саме слідчі поліції першими приїжджають на місця скоєння воєнних злочинів та документують їх. І, як показала практика, саме на них було найбільше навантаження у питанні документування злочинів рф на звільнених від окупації територіях”, – додав голова Нацполіції.

Антті Хартікайнен

Антті Хартікайнен зазначив, що певні напрямки також є важливими і пріоритетними для Місії. “Як-от, підтримка спеціалізованого навчання для слідчих, які відповідальні за розслідування міжнародних злочинів. Великим пріоритетом для нас є питання розслідування та притягнення до відповідальності винних у скоєнні воєнних злочинів. Також ми підтримуємо спеціалізовані мобільні групи, які відвідують місця скоєння злочинів”, – сказав він.Нагадаємо, раніше Європейські партнери передали IT-обладнання для департаменту кримінального аналізу Нацполіції.