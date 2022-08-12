Перемовинами щодо повернення полонених з “Азовсталі” займається ГУР, – Верещук

Перемовинами щодо повернення полонених з “Азовсталі” займається Головне управління розвідки Міноборони України.

Про це віцепрем’єр- міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук наголосила під час брифінгу.

“Україна постійно боротиметься за військовополонених з “Азовсталі” та вимагатиме від світового співтовариства визнати Росію країною-терористом. Як стосовно цих людей, так стосовно страчених нею українців в Оленівці”, – зазначила вона.Верещук нагадала, що евакуацією цивільних людей з “Азовсталі”, яка відбулася ще у травні, займалася команда Мінреінтеграції – на той час вона вела евакуацію цивільних та обмін полоненими.

“Евакуація цивільних з “Азовсталі” вимагала дуже багато зусиль. Та врешті пройшла успішно”, – додала міністр.

Наразі процес обміну полоненими – це прерогатива Міноборони, зазначила вона.

Тепер стоїть питання визволення військовополонених та медиків, які з “Азовсталі” потрапили до рук окупантів.

Нагадаємо, у ніч на 29 липня на території колишньої виправної колонії №210 смт Оленівка на тимчасово захопленій території Донецької області біля будівлі, в якій утримувалися українські військовополонені, стався потужний вибух.

Унаслідок вибуху було зруйновано приміщення, де знаходились полонені українці. За повідомленням російських джерел, близько 40 українців вбито, кількість поранених – уточнюється.

Зазначається, що вибухи відбулись на території промзони в новозбудованому приміщенні, яке мало бути спеціально обладнано для утримання полонених, виведених із заводу “Азовсталь”. Обладнання будівлі закінчилось 2 дні до того, після чого в неї перевели частину утримуваних українських захисників.