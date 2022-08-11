У російському полоні перебуває 131 жінка з Азовсталі, – Верещук

У російському полоні перебувають понад 130 жінок з Азовсталі – військовослужбовців, прикордонниць та медпрацівниць.

Про це заявила віце-прем'єр-міністерка – міністерка із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук на брифінгу.

"У нас із Азовсталі 131 жінка. Серед них є ті, які служили в полку Азов, серед них військові медики, серед них прикордонниці, серед них – 36-а бригада морпіхів, серед них – нацгвардійці, серед них Збройні сили та інші формування". Також 33 медики, яких вважають не комбатантами за Женевськими конвенціями. Це теж ті, хто перебував на Азовсталі. Також це понад 400 прикордонників. Це буде багато людей, які зараз чекають, що ми про них не забудемо. Ми будемо про це говорити", – зазначила Верещук.

За її словами, Україна за них боротиметься і звертатиме увагу на дії РФ щодо цих людей.

"Важливо, щоб світова спільнота тримала у фокусі уваги саме терористичні дії Росії у такому разі. Я вважаю, що за те, що сталося в Оленівці, саме США мали б внести Росію до переліку держав-терористів або держав, які фінансують тероризм. Тому що це чистої води терористичний акт", – наголосила віце-прем'єр-міністерка.

Нагадаємо, у ніч на 29 липня на території колишньої виправної колонії № 210 смт Оленівка на тимчасово захопленій території Донецької області біля будівлі, в якій утримувалися українські військовополонені, стався потужний вибух.

Унаслідок вибуху було зруйновано приміщення, де знаходились полонені українці. За повідомленням російських джерел, близько 40 українців вбито, кількість поранених – уточнюється.

Зазначається, що вибухи відбулись на території промзони в новозбудованому приміщенні, яке мало бути спеціально обладнано для утримання полонених, виведених з заводу “Азовсталь”. Обладнання будівлі закінчилось 2 дні тому, після чого в неї перевели частину утримуваних українських захисників.