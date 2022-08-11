До 13 000 білоруських військових погодилися на участь у війні проти України, – Громов

Росія продовжує втягувати Білорусь у повномасштабну війну проти України. Уздовж державного кордону розгорнуто шість батальйонів білоруських збройних сил.

Про це повідомив на брифінгу заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов.

“За попередніми даними, до 13 000 чинних і колишніх військових білоруських спецоперацій підписали згоду на участь у війні проти України. Ідеологічної складової вони не мають – тільки фінансовий інтерес”, – сказав він.

Громов зазначив, що агресор запрошує на білоруські полігони і іноземців. 3 серпня на аеродром Мочулище (Мінська область) прибули перші іноземні команди з представників РФ, Вʼєтнаму, Узбекистану, Камеруну, Таджикистану, Лаосу, Сирії, Малі. 8 серпня відмітили особовий склад рязанського училища.

"Це проводиться для створення картинки так званого міжнародного співробітництва", – зазначив Громов.

Окрім того, в "Армійських міжнародних іграх-2022", які відбудуться 13 по 21 серпня, передбачена участь представників з 37 країн.

"Задамо питання: чому ж ці ігри не проводити на розпіареному полігоні Алабіно? Чому ці ігри проводять безпосередньо напередодні Дня Незалежності України? За деякими оцінками, не виключено проведення диверсій з навмисними жертвами іноземців для звинувачення ЗСУ", – додав він.

Нагадаємо, біля аеродрому "Зябровка", що знаходиться неподалік білоруського міста Гомель, вночі пролунали вибухи і було видно спалахи вогню.