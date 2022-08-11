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Псевдоволонтер на Тернопільщині продавав бронежилети ввезені у якості гумдопомоги, - прокуратура

Йому повідомлено про підозру.

Псевдоволонтер на Тернопільщині продавав бронежилети ввезені у якості гумдопомоги, - прокуратура
Фото: Офіс Генпрокурора

За процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури тернополянину повідомлено про підозру у незаконному використанні гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку (ч. 3 ст. 201-2 КК України).

Про це повідомила пресслужба Офісу Генерального прокурора у Telegram.

За даними слідства, підозрюваний спільно з іншими особами ввозив в Україну бронежилети та іншу амуніцію, кошти на які збирали у США.

"Їх купував брат організатора схеми та переправляв із США до Польщі. В подальшому амуніція в’їжджала в Україну, як гуманітарна допомога. Проте бронежилети потрапляли не до благодійної організації, а на склади організатора схеми, і псевдоволонтер їх продавав", - йдеться у повідомленні.

Фото: Офіс Генпрокурора

"Під час реалізації 49 бронежилетів за 620 тис грн підозрюваного викрили правоохоронці. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Встановлюється коло усіх причетних до незаконної діяльності осіб", - повідомляють в Офісі Генпрокурора.

Зазначається, що вилучену амуніцію буде передано на потреби ЗСУ.

Раніше псевдоволонтерів, які привласнили майже 2 млн гривень для потреб ЗСУ, судитимуть на Тернопільщині. За зібрані кошти вони купували дорогі авто, телефони, ювелірні вироби та інше.

Також у Києві викрили псевдоволонтера, який привласнював благодійні внески.

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