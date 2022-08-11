Унаслідок збройної агресії РФ в Україні загинула 361 дитина, – прокуратура

Збройними силами РФ пошкоджено 2321 заклад освіти, з яких 286 зруйновано повністю.

На сьогодні більше ніж 1066 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Росії.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генерального прокурора в Telegram.

Станом на 11 серпня 2022 року офіційне число жертв складає 361 дитину, поранених понад 705.

"Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їхнього встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях", – йдеться в повідомленні.

За оприлюдненими даними, найбільше дітей постраждало у Донецькій області – 372, Харківській – 197, Київській – 116, Чернігівській –68, Луганській – 61, Миколаївській – 60, Херсонській – 55, у Запорізькій – 40.

Також зазначається, що через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2321 заклад освіти, з яких 286 зруйновано повністю.

Фото: Портал "Діти війни"

Офіс Генпрокурора нагадує, що інформацію про воєнний злочин щодо дитини можна надати через єдиний доказовий хаб: warcrimes.gov.ua та за телефонами: +380961004438, +380683235856.

Крім того, на платформі "Діти війни" можна повідомити чи знайти всю інформацію про дітей, які постраждали внаслідок війни РФ проти України.

Нагадаємо, МВС повідомило, як працюватиме державний портал розшуку дітей "Діти війни". Платформа допомагатиме оперативно збирати інформацію про дітей, які постраждали під час війни.

Також на початку серпня повідомлялось, що 5754 українські дитини щонайменше були нелегально депортовані до Росії, а 203 зникли безвісти.