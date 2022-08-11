Росіяни за добу втратили девʼять літаків
Росіяни за добу втратили девʼять літаків
Перехоплення ГУР: постійні обстріли, відсутність ротації та смерть командира полку – теми розмови окупанта з батьком
Перехоплення ГУР: постійні обстріли, відсутність ротації та смерть командира полку – теми розмови окупанта з батьком
Влучання акуратне, але дієве: ЗСУ вдарили по мосту в районі Каховської ГЕС
Влучання акуратне, але дієве: ЗСУ вдарили по мосту в районі Каховської ГЕС
Іран. РФ. Дрони. Україна
Іран. РФ. Дрони. Україна
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Оксана Жолнович: "Я всім раджу, хто ще не знає, куди себе працевлаштувати, – ідіть в соціальну роботу"
Оксана Жолнович: "Я всім раджу, хто ще не знає, куди себе працевлаштувати, – ідіть в соціальну роботу"
МОН відреагувало на результати опитування освітнього омбудсмена про форму навчання
МОН відреагувало на результати опитування освітнього омбудсмена про форму навчання
У Запорізькій області горить склад росіян, – Федоров
У Запорізькій області горить склад росіян, – Федоров
ГоловнаСуспільствоВійна

Захисники України вже знищили 43 000 російських окупантів

Найбільших втрат за минулу добу ворог зазнав на Донецькому напрямку.

Захисники України вже знищили 43 000 російських окупантів
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Росія вже втратила в Україні 43 000 солдатів. За минулу добу Збройні сили України знищили ще 200 окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 11.08 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 43000 (+200) осіб ліквідовано;
  • танків – 1846 (+14);
  • бойових броньованих машин – 4100 (+14);
  • артилерійських систем – 974 (+3);
  • РСЗВ – 261 (+0);
  • засобів ППО – 134 (+1);
  • літаків – 232 (+0);
  • гелікоптерів – 193 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 772 (+6);
  • крилатих ракет – 185 (+0);
  • кораблів/катерів – 15 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3018 (+13);
  • спеціальної техніки – 90 (+1).

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. Дані уточнюються.

Нагадаємо, учора на південному напрямку ЗСУ ліквідували за добу 41 солдата російської армії та знищили два командні пункти окупантів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також