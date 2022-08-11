Захисники України вже знищили 43 000 російських окупантів

Найбільших втрат за минулу добу ворог зазнав на Донецькому напрямку.

Росія вже втратила в Україні 43 000 солдатів. За минулу добу Збройні сили України знищили ще 200 окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 11.08 орієнтовно склали:

особового складу – близько 43000 (+200) осіб ліквідовано;

танків – 1846 (+14);

бойових броньованих машин – 4100 (+14);

артилерійських систем – 974 (+3);

РСЗВ – 261 (+0);

засобів ППО – 134 (+1);

літаків – 232 (+0);

гелікоптерів – 193 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 772 (+6);

крилатих ракет – 185 (+0);

кораблів/катерів – 15 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 3018 (+13);

спеціальної техніки – 90 (+1).

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. Дані уточнюються.

Нагадаємо, учора на південному напрямку ЗСУ ліквідували за добу 41 солдата російської армії та знищили два командні пункти окупантів.