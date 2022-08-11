Захисники України вже знищили 43 000 російських окупантів

Росія вже втратила в Україні 43 000 солдатів. За минулу добу Збройні сили України знищили ще 200 окупантів.
Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 11.08 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 43000 (+200) осіб ліквідовано;
- танків – 1846 (+14);
- бойових броньованих машин – 4100 (+14);
- артилерійських систем – 974 (+3);
- РСЗВ – 261 (+0);
- засобів ППО – 134 (+1);
- літаків – 232 (+0);
- гелікоптерів – 193 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 772 (+6);
- крилатих ракет – 185 (+0);
- кораблів/катерів – 15 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3018 (+13);
- спеціальної техніки – 90 (+1).
Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. Дані уточнюються.
Нагадаємо, учора на південному напрямку ЗСУ ліквідували за добу 41 солдата російської армії та знищили два командні пункти окупантів.