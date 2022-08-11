Вибухи у Криму сигналізують про початок контрнаступу ЗСУ на півдні, – Politico з посиланням на українських чиновників

Інтенсивність бойових дій у серпні та вересні може “нагадувати лютий”.

Вибухи, які пролунали на російському військовому аеродромі в окупованому Криму, сигналізують про початок контрнаступу України на півдні та критичну нову фазу війни, яка може вплинути на її кінцевий результат.

Про це пише Politico з посиланням на двох українських чиновників.

“Тоді як українські війська протягом останніх тижнів намагалися відбити територію в напрямку південного міста Херсон, яке було захоплене росіянами в перші дні вторгнення, двоє офіційних осіб сказали, що вибухи на аеродромі вказують на те, що ця контратака зараз починається в серйозно”, – зазначає видання.

Успішний удар по військовій меті далеко за російськими лініями, і особливо на Кримському півострові – місці, що має велике значення для Кремля і яке значною мірою уникнуло запеклих боїв, що відбуваються на материковій частині України, дуже б засоромило президента Володимира Путіна. Він, швидше за все, розглядає це як драматичну ескалацію та удар по моральному духу його військ.

На запитання Politico, чи можна розглядати вибухи як початок контратаки України на півдні країни, один з українських чиновників відповів ствердно. “Можна сказати, що це – вона”, – сказав чиновник.

Другий чиновник вважає, що серпень і вересень будуть “дуже важливими” місяцями з військової точки зору, які, ймовірно, визначать кінцевий результат війни.

Чиновник попередив, що інтенсивність бойових дій у серпні та вересні може “нагадувати лютий”, але відмовився уточнити цю оцінку, посилаючись на військову таємницю. За його словами, вибухи на аеродромі були повідомленням Росії, що вони “ніде не в безпеці”.

“Нехай вони знають, як це”, – додав чиновник, маючи на увазі страх і невпевненість, які поширилися Україною, на яку Росія випустила з 24 лютого понад 3000 ракет.

Нагадаємо, 9 серпня в окупованому Криму пролунали вибухи в Новофедорівці, де розміщено військовий аеродром. Міністерство оборони РФ заявило, що аеродром ніхто не обстрілював, там просто "відбулася детонація боєприпасів".

Пізніше окупанти повідомили про одного загиблого та п'ятьох поранених. Також стало відомо, що внаслідок вибухів знищено як мінімум дев'ять літаків російських окупантів.

У Міністерстві оборони України заявили, що не можуть встановити причини вибухів, однак наголосили, що факт пожежі може бути використаний країною-терористом в інформаційній війні.

Експерти американського Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що Кремль не визнає знищення аеродрому в Новофедорівці, щоб не псувати імідж своєї ППО.

Зазначимо, що від лінії фронту в Херсонській та Миколаївській області до Новофедорівки у Криму – приблизно 200 км.

У командуванні Повітряних сил припускають, що на аеродромі в Саках окупанти, зокрема, зберігали літаки Су-30 СМ, Су-24, Іл-76. У Криму є ще близько п’яти подібних аеродромів.

Міністр оборони Великобританії Бен Уоллес захиcтив право України вдарити по Криму. "Абсолютно законно для України застосувати смертоносну силу, якщо це буде необхідно... щоб повернути не тільки свою територію, але й дати відсіч загарбникам”, – заявив він BBC.