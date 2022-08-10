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В тимчасово окупованому Мелітополі черговий вибух, - Федоров

Цей вибух чули в усіх районах міста.

В тимчасово окупованому Мелітополі черговий вибух, - Федоров
Фото: Telegram Івана Федорова

Сьогодні вночі у тимчасово окупованому росіянами Мелітополі пролунав гучний вибух. 

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров

“Вже стало доброю традицією не давати окупантам спокійно спати. Бавовна для орків у Мелітополі та поруч з містом - четвертий вечір поспіль”, - написав Федоров. 

Як він зазначив, за попередньою інформацією горить будівля сервісного центру МВС, яку захопили росіяни. 

В цій будівлі окупанти раніше відкрили черговий псевдоорган з видачі фейкових документів на авто. Більше того, перед вибухом росіяни навіть встигли зробити ремонт.  

Нагадаємо, Збройні сили України завдали удару по пунктах тимчасової дислокації російських окупаційних військ на промислових майданчиках у Мелітополі. За попередніми підрахунками знищена значна кількість військової техніки та понад 100 російських солдатів.

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