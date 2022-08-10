Швейцарія може представляти інтереси України в Росії, - Ніколенко

Україна домовилася зі Швейцарією про представництво своїх інтересів у Росії.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

За його словами, МЗС України на чолі з міністром Дмитром Кулебою докладає максимум зусиль задля захисту інтересів громадян України в Росії. Наразі допомоги потребують сотні тисяч українців, яких депортували окупанти на територію РФ. Чимало з них опинилися на російській території без документів.

"Як відомо, українські дипломатичні установи на території РФ відсутні. На доручення Президента України МЗС досягло принципової домовленості із Швейцарією про представлення українських інтересів на території Росії. Вибір на користь Швейцарії був зроблений через її великий досвід виконання таких функцій і ми вдячні швейцарському уряду за готовність надати свої добрі послуги" - зазначив Ніколенко.

Він зазначив, що як спосіб представлення Швейцарією інтересів України в РФ визначать двосторонньою угодою.

"Водночас, відповідно до Віденської конвенції про дипломатичні зносини, згоду на представлення Швейцарією інтересів України в Росії має надати приймаюча сторона. Після завершення цього процесу поінформуємо про деталі", - запевнив Ніколенко.

Нагадаємо, днями Швейцарія запровадила додаткові санкції проти Росії.

За інформацією джерел LB.ua з політради партії "Слуга народу", ексгенпрокурор Ірина Венедіктова може стати послом України у Швейцарії.