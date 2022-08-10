ВАКС засудив харківського суддю за хабар на 7 років тюрми

Також обвинувачений має повернути 500 доларів, які узяв за рішення в одній зі своїх справ.

Вищий антикорупційний суд оголосив вирок судді з Харкова за те, що вимагав хабар в одній справі та узяв - в іншій.

Про це повідомили в Спеціалізований антикорупційній прокуратурі.

За інформацією САП, колегія суддів ВАКСу визнала підозрюваного винним у висловленні прохання, прийнятті пропозиції та отриманні неправомірної вигоди. Йому присудили 7 років позбавлення волі з майна та з позбавленням права обіймати посади судді та посади, пов’язані з виконанням функцій представника влади, терміном на 3 роки.

Також до судді-порушника застосували спецконфіскацію – ВАКС зобов’язав стягнути 500 доларів, які зловмисник отримав за одну зі своїх справ.

"Так, у 2015 році вказаний суддя висловив прохання та прийняв пропозицію надати йому 3 тис. доларів США (75 тис. гривень) за прийняття рішення у цивільній справі. А також він висловив прохання надати та отримав 500 дол. США неправомірної вигоди за постановлення рішення вже в іншій справі", - розповіли в САП.

Цей вирок Вищого антикорупційного суду ще можуть оскаржити в Апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду упродовж 30 днів з дня його проголошення.

Нагадаємо, раніше Апеляційна палата ВАКСу підтвердила вирок двом київським екссуддям, яких арештували за хабар у розмірі $8 тис.