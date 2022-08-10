112 росіян подали заяви на отримання української візи, – МЗС

З початку дії в Україні візового режиму з Росією 112 громадян РФ подали заяви на отримання візи для в'їзду в Україну.

Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко в ефірі телемарафону UArazom.

“Це були громадяни Росії, які мешкають у країнах Європейського Союзу. Йдеться насамперед про Польщу, Чехію, Румунію та Німеччину. Нині ці клопотання розглядаються. Здійснюється перевірка… Станом на сьогодні жодної візи громадяни Росії не отримали”, – розповів спікер МЗС.

За його словами, росіяни, які перебувають на території РФ, не можуть подати заявку на отримання української візи, оскільки в Росії немає жодного українського дипломатичного представництва.

Нагадаємо, з 1 липня громадяни РФ не можуть потрапити на територію України, не отримавши попередньо візу.