Зібрали додаткову доказову базу і повідомили про підозру в нових злочинах.

СБУ оголосила екснардепа-колаборанта від Партії регіонів у міжнародний розшук.

Про це повідомили на сайті української спецслужби.

Слідчі СБУ зібрали додаткову доказову базу і повідомили зловмиснику про підозру у нових злочинах. Його вже обвинувачували у колабораційній діяльності в червні.

Фото: СБУ

Тепер екснардепу інкримінують:

ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками);

ч. 1, 6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);

ст. 436 (пропаганда війни);

ч. 1 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

В СБУ кажуть - в основу нової підозри лягли останні дії та заклики колаборанта щодо війни.

"Він, як так званий "експерт", в ефірі прокремлівських ЗМІ публічно закликав до зміни меж території України, заперечував агресію рф і транслював тези про "асвабадітєлєй". Наразі завершено проведення низки експертиз. Було проаналізовано великий масив доказів, зібраних співробітниками СБУ. Отримані висновки підтверджують, що у виступах фігуранта присутні факти його підривної діяльності проти України", - зазначили в Службі безпеки.

У спецслужбі додали, що тепер підозрюваний - нев'їзний до цивілізованих країн.

Нагадаємо, у Луганській області СБУ викрила чотирьох колишніх представників Партії регіонів, які добровільно погодились увійти до керівного складу окупаційної адміністрації так званого "Старобільського району ЛНР".

Раніше суд черговий раз арештував сумнівні активи колишнього нардепа, наближеного до президента-втікача Януковича.