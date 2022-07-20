СБУ викрила чиновника-колаборанта, який допоміг РФ перекинути бронетехніку з Криму до Херсонщини

Наразі спецслужба розслідує більше 800 кримінальних проваджень за фактами вчинення колабораційної діяльності.

Служба безпеки України викрила колаборанта, який допоміг агресору перекинути залізницею бронетехніку з Криму до Херсонщини.

Про це повідомляє українська спецслужба у Telegram.

"Співробітники СБУ задокументували злочинні дії заступника директора Департаменту будівництва та розвитку інфраструктури Херсонської облдержадміністрації. Чиновник добровільно погодився співпрацювати з ворогом", – йдеться у повідомленні.

За інформацією спецслужби, загарбники призначили його керівником "государствєнного унітарного прєдпріятія Херсонская желєзная дорога". Перебуваючи на "посаді", він організував привласнення технологічного обладнання та рухомого складу місцевих підрозділів Укрзалізниці на користь окупаційної адміністрації.

Крім того, колаборант особисто сприяв перекиданню цим транспортом бронетехніки та боєприпасів РФ з тимчасово окупованого Криму до причорноморських районів Херсонщини.

Наразі співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і проводять комплексні заходи для притягнення до відповідальності за злочини проти держави.

Також у Луганській області спецслужба викрила чотирьох колишніх представників Партії регіонів, які добровільно погодились увійти до керівного складу окупаційної адміністрації так званого "Старобільського району ЛНР".

Як повідомляє служба, з початку повномасштабної агресії РФ СБУ розслідує більше 800 кримінальних проваджень за фактами вчинення колабораційної діяльності. Серед підозрюваних – високопосадовці державних установ, які перебувають на тимчасово окупованих територіях півдня та сходу України.

Раніше СБУ повідомляла про розслідування понад 500 проваджень щодо колаборантів.

18 липня Зеленський подав до Ради постанову про звільнення голови СБУ.