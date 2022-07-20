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​СБУ знешкодила коригувальників ракетних ударів по Бахмуту

Вони були завербовані спецслужбами РФ.

​СБУ знешкодила коригувальників ракетних ударів по Бахмуту
Фото: Telegram/Павло Кириленко

Служба безпеки провела контрдиверсійну операцію, в ході якої знешкоджено та затримано чотирьох ворожих агентів.

Про це повідомляє українська спецслужба у Telegram.

"Вони були завербовані спецслужбами РФ для розвідувально-підривної діяльності проти України. Зокрема, зловмисники встановлювали координати об’єктів міської інфраструктури, збирали інформацію щодо дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ в регіоні", – йдеться у повідомленні.

Російські агенти намагалися отримати установчі дані українських захисників, у тому числі співробітників Служби безпеки.

Ці відомості агресори планували використати для здійснення серії ракетних обстрілів по Бахмуту та диверсій проти Сил оборони поблизу східного фронту.

Для комунікації з "кураторами" агенти використовували спеціально створені Telegram-канали.

У зловмисників вилучено засоби зв’язку з доказами злочинних дій, а в одного з них – автомат АК-74.

Усім затриманим повідомлено про підозру.

Раніше повідомлялось, що Росія "мобілізує" чоловіків з нещодавно окупованих міст і сіл для наступу на Бахмут.

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